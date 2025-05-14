Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, çiftçilerin, ülkenin en büyük güçlerinden biri olduğunu vurguladı.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Çavuş, toprağı sevdayla işleyen, emeğiyle üretimi var eden, alın teriyle bu ülkenin geleceğini inşa eden çiftçilerin, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutladı.

Çiftçilerin, doğayla iç içe, sabırla, özveriyle ve büyük bir gayretle çalışarak yalnızca gıda üretimini değil, aynı zamanda toplumun sağlığını, refahını ve ekonomik gelişimini de omuzlarında taşıdığına dikkat çeken Çavuş, her gün doğan güne umutla bakan, yağmurla sevinen, güneşle yorulan ama yılmadan üretmeye devam eden çiftçilerin, ülkenin en büyük güçlerinden biri olduğunu kaydetti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak, çiftçilerin üretim kapasitesini artırmak, verimliliği desteklemek ve emeğin karşılığını alabilecekleri sürdürülebilir bir tarım yapısını güçlendirmek için tüm imkânlarla çalıştıklarını belirten Çavuş şu ifadeleri kullandı:

“Tarım sadece bir ekonomik faaliyet değil; aynı zamanda kültürel bir mirastır, bir yaşam biçimidir. Toprağın bereketine inanan, doğaya saygı duyan, atadan miras kalan üretim bilgisini geleceğe taşıyan çiftçilerimiz, bu mirasın yaşayan temsilcileridir. Bugün her zamankinden daha fazla; doğaya duyarlı, verimli, bilinçli ve sürdürülebilir tarımsal üretime ihtiyaç duymaktayız. Bu dönüşümün öncüsü de yine çiftçilerimiz olacaktır. 14 Mayıs vesilesiyle, ülkemizin dört bir yanında gece gündüz demeden çalışan tüm üreticilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Üretimin ve emeğin kıymetini bilen bir anlayışla, her zaman çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyor; bereketli, sağlıklı ve umut dolu bir üretim sezonu diliyorum.”