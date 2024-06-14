Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, ülkede 1 Ocak 15 Şubat arasında meydana gelen ve bitkisel-hayvansal üretim alanlarında büyük maddi kayıplara yol açan doğal afet zararlarının Genel Tarım Sigortası Fonu tarafından ödendiğini duyurdu.



Bir ilki daha gerçekleştirdiklerini dile getiren Çavuş, bu yıl yürürlüğe giren tüzükle ülkedeki tüm bitkisel üretimin artık Tarım Sigortası Fonu güvencesi altında olduğunu ve buna bağlı olarak açıktaki sebze ve meyvede ilk ödemenin yapıldığını duyurdu.



Çavuş, Genel Tarım Sigortası Fonu yasal mevzuatı çerçevesinde 12 köyde üretim yapan 24 üreticiye 171,25 Dönüm alan için toplam 3 milyon 400 bin TL ödeme yapıldığını belirtti.

Tarımın tüm sektörleri için eşitlikçi ve adil bir duruş sergilediklerini dile getiren Çavuş, Doğrudan Gelir Desteği 1’inci avans ödemesinden tüm bitkisel üretimin eş zamanlı yararlanmasının sağlanmasının ardından Tarım Sigortası güvencesi kapsamında olma konusunda da aynı adaleti sağlayarak tüm bitkisel üretimin güvence altına alındığını belirtti. Çavuş, “Gailemiz üretimin devamlılığı ve üreticinin refahıdır” dedi.