Çatalköy-Esentepe Belediyesi, Çatalköy’de hayata geçirilen "Yıldız Sanat Parkı” projesinin tamamlanma aşamasına geldiğini duyurdu.

Belediye’den yapılan açıklamada, çalışmalarına Ağustos 2025’te başlanan ve Mart 2026’da tamamlanması planlanan parkın tüm maliyetinin, belediyenin öz kaynaklarıyla karşılandığı ifade edildi.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, bölgede yürütülen çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, parkın Çatalköy’e önemli bir sosyal yaşam alanı kazandıracağını ifade etti.

Belediye olarak bölgeye yatırımlar yapmayı sürdürdüklerini belirten Kırok, Yıldız Sanat Parkı’nın sosyal amaçlı kullanılacağını ve fark yaratan bir peyzaj düzenlemesiyle modern bir park olacağını kaydetti.

Kırok, proje kapsamında yeşil alanlar, yürüyüş alanları ve dinlenme bölümleriyle donatılan parkın, bölge halkının sosyal yaşamına katkı sağlayacak önemli bir buluşma noktası olmasının hedeflendiğini belirtti.