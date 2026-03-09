Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nde yaptığı üye değişiklikleri Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda tartışmaya neden oldu.

Meclis’te ilk olarak onaya sunuşlar yapıldı. Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oy çokluğuyla kabul edilirken, Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Trafik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi, Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin Genel Kurul’da üçüncü görüşmelerine ilişkin tezkereleri oy birliğiyle onaylandı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Daimi İkamet İzni (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ise yeniden değerlendirilmek üzere Komiteye geri çekilmesi önerisi yaptı. Öneri, oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin, Genel Kurul devam ederken, çalışmasına olanak sağlayacak tezkeresi okundu.

-Özdenefe: “Komiteler, komite gününde toplanmıyor”

Tezkere üzerine söz alan Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, “Komiteler, komite gününde toplanmıyor” diyerek, Komite toplantılarının, Genel Kurul günleri olan pazartesi ve salı yapıldığını kaydetti. Özdenefe, bu durumu eleştirdi.

Hukuk Komitesi’nin bugünkü gündeminde ifade özgürlüğünü ciddi şekilde etkileyecek Ceza Yasası olduğunu da dile getiren Özdenefe, Ceza Yasası’nın hukuk sisteminin omuriliği olduğunu vurguladı.

Yasaların, Genel Kurul’dan “çalakalem geçirildiğini” belirten Özdenefe, bunun “kabul edilemez” olduğunu kaydetti.

Ancak kritik bir durumda pazartesi ve salı komite toplantısı yapılabileceğini ifade eden Özdenefe, “Bu kadar gayri ciddi çalışılamaz, kabul etmiyorum bu çalışma yöntemini” dedi.

İnce av konusunu konuşmak üzere ilgili paydaşların Meclis'te beklediğini dile getiren Özdenefe, çalışma düzenine yönelik eleştirisini yineledi.

-Öztürk: “Pazartesi toplanmak önceliğimiz değil önemli olan yasaları bitirmek”

Özdenefe’ye yanıt veren Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk, “Şaka gibi iki saattir bağırdı, çağırdı” dedi.

Komite üyelerinin bir tanesinin yurt dışında görevli olduğunu ve Cuma’ya kadar olmayacağı için toplantıyı bugün yaptıklarını açıklayan Öztürk, gerekirse haftanın her günü toplanmaya hazır olduklarını söyledi.

“Pazartesi toplanmak önceliğimiz değil önemli olan yasaları bitirmek” diyen Öztürk, Komite toplantısını bekleyen ilgili paydaşlara da bugünkü toplantının saatinin net olmadığını aktardığını ifade etti.

Niyetlerinin yasa geçirmek olduğunu vurgulayan Öztürk, Ceza Yasası’nı sabah görüştüklerini, bundan sonraki Komite toplantısının Avcılık Yasası ile ilgili olduğunu söyledi. Öztürk, “Şov yapılmadan önce sorulsaydı, toplantının neden bugün yapıldığını açıklardım” dedi.

Meclis Başkanı Öztürkler ise, Komite toplantısının Genel Kurul bittikten sonra yapılması istedi ve konuyla ilgili tezkere oylanmadı.

Arından UBP’nin Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nde üye değişikliğine ilişkin tezkeresi okundu. Karara göre, Komitede Hasan Taçoy ve Hasan Küçük’ün yerine Sadık Gardiyanoğlu ile Alişan Şan görevlendirildi.

-Talat

Tezkere üzerine söz alan CTP Milletvekili Ongun Talat, “Ceza ve Bilişim Suçları ile ilgili düzenlemelerin bugün onaylanmaması gerektiğini savunan UBP’li iki vekilin görevden alındığını” belirterek, “Şu anda talimat uygulamayan iki milletvekilinin yerine başka iki vekil görevlendiriliyor” dedi.

UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu ise yerinde söz alarak, “Biz talimatçı, parmakçı değiliz” yanıtını verdi.

-Atun

UBP Grup Başkan Vekil Sunat Atun ise, her meselenin siyasi konu haline getirildiğini kaydederek, “Seçim süreçleri yaklaştıkça bunlar olacak, biz de bunlara tahammül göstereceğiz” dedi.

Talat’ın kullandığı “talimat” ile ilgili ifadesinin hoş olmadığını belirten Atun, “Bunu iade ederiz, hiçbir milletvekilimiz için bunu kabul etmemiz söz konusu değil” diye konuştu. Gerekçenin basit olduğunu ifade eden Atun, Hasan Taçoy’un Avrupa temsiliyet görevleri olduğunu, Hasan Küçük’ün ise aynı anda üç komitede üye olduğunu kaydetti.

Hasan Küçük’ün üç aydır görev yükünün fazla geldiğini kendisine aktardığını anlatan Atun, bunun başka bir yere yaftalanmaya çalışılmamasını istedi.

-Taçoy

UBP Milletvekili Hasan Taçoy ise, hoş olmayan sözlerle yüz yüzde geldiklerini belirterek, Komitede olduğu sürede kimsenin kendisine talimat vermediğini vurguladı.

Taçoy, “Biz bu yasalardaki gerçekçiliği, eksikliği ortaya koymasak, siz bu sözleri buradan çıkıp konuşamazsınız. Bizim yapıcı eleştirilerimizle bu fırsatları elde ediyorsunuz” dedi.

“Ne ise görüşümüz onu söyleriz. Talimat alıp, almayan ayrımı yapan zihniyeti kınarım” diye konuşan Taçoy, kendisinin yarın Avrupa Konseyi toplantısına gideceğini ve Cuma’ya kadar olmayacağını bildirdi.

Taçoy, Başbakan’ın da Komite değişikliğini kendisine sorduğunu belirtti.

-Gardiyanoğlu

UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu da söz alarak, Meclis’te canlı yayınında “talimatçılar” ifadesinin söylenmesinin kendilerini yaraladığını kaydetti.

Gardiyanoğlu, “En doğru yasayı yapmak hepimizin görevi” dedi.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ise yerinden söz alarak, “Değişikliğin yapılması bir yerlerde tutmuyor” dedi.

-Küçük

UBP Milletvekili Hasan Küçük de, Sunat Atun’un dediği gibi aylar öncesinde bu değişikliği talep ettiğini belirterek, Başbakan’ın değişikliği kendisine sorduğunu dile getirdi.

Küçük, halk ve parti adına dik duruş sergilemeye ve çalışmaya devam edeceğini söyledi.

-Akansoy

CTP Grup Başkan Vekili Asım Akansoy ise, “Burası UBP Parti Meclisi değil, halkın Meclisidir” diyerek, Taçoy’un sözlerini eleştirdi.

“Görüşlerimizi sınırlandırmak demokrasiye darbe olur” diyen Akansoy, toplumun daha fazla gerilmemesini, Meclis’in ortak akılla yol alması gerektiğini belirtti.

Kuliste konuşulanların, kürsüde de konuşulmasını isteyen Akansoy, “İrademiz varsa, buraya gelip farklı görüşlerimizi dile getirmek zorundayız” dedi.

Akansoy, “talimat” ifadesi dillendirildiği için bir vekil tarafından söylendiğini kaydetti.

Ardından üye değişikliğine ilişkin tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

Daha sonra Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesine ilişkin tezkere okundu.

-Şahali

CTP Grup Başkan Vekili Erkut Şahali tezkere üzerine söz alarak, tasarının neden geri çekildiğini sordu.

“Bu toplum şu anda karşısına çıkan radarların çalışıp, çalışmadığını merak ediyor” diyen Şahali, “Sistemle oynamayın artık, oynaya oynaya mahvettiniz” dedi.

Şahali, Meclis ve halkın izahatı hak ettiğini söyledi.

-Arıklı: “Polisin elinde geriye dönük yaklaşık 100 bin civarında ceza var”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, kameraların çalıştığını ve ciddi şekilde ceza yazdığını belirtti.

Trafik cezalarının dağıtımını normalde polisin yapması gerekirken, bir dönem özele ihale edildiğini ancak sıkıntı çıktığını ve cezaların biriktiğini anlatan Arıklı, “Şimdi polisin elinde yaklaşık 100 bin civarında ceza var geriye dönükler” dedi.

Bazı kişilerin evlerine sekiz-on tane cezanın aynı anda gittiğini, ehliyetini kaybetme riski ile karşı karşıya kalındığını ve ciddi bir şikayet ortaya çıktığını ifade eden Arıklı, bu konuyu Bakanlar Kurulu’nda tartıştıklarını, gecikmenin kendilerinden kaynaklandığını ve bunu vatandaşa aktarmanın doğru olmadığını konuştuklarını kaydetti.

Geçen hafta Maliye Bakanı ile trafik cezalarını eskiden olduğu gibi polisin dağıtmasını ele aldıklarını dile getiren Arıklı, “Bu konuyu tekrar tezekkür edeceğiz, puan cezalarını sileceğiz, para cezalarını da şayet formülünü bulabilirsek Güvenlik Kuvvetleri ve Polis Teşkilatımızın kendi ihtiyaçlarını karşılaması için bir düzenleme yapacağız. Bunun için yasa tasarısını geri çektik” diye konuştu.

Trafik radarlarının konulduğu andan itibaren çalıştığını yineleyen Arıklı, “Vatandaşın kafasını bulandırmayalım” dedi.

“Hollanda tarafından üretilen kameraların bakımları ve yedek parçaları ciddi sıkıntı yaratıyorlardı” diye konuşan Arıklı, “Netice itibarı ile bu kameralar ömürlük değildi. Türkiye Cumhuriyeti ile yaptığımız görüşmelerde güvenlik açısından bu kameraların yerli kameralarla değiştirilmesine karar verdik” dedi.

Yeni kameraların aynı zamanda her hareketi gerektiğinde izleyebilecek kameralar olduğunu ifade eden Arıklı, “Kameralar değişti, yerli yazılımlı kameraları koyduk” şeklinde konuştu.

Vekillerin yerinden sorusu üzerine Arıklı, paydaşları ziyaret ederek, yasayı tekrar düzenleyeceklerini söyledi.

CTP Milletvekili Sami Özuslu ise yerinden söz alarak, Trafik Polis Müdürlüğü’nden aldığı bilgiye göre, yazılımın hala bitmediğini ve polisin şu ana kadar takılan yeni radardan hiç ceza yazmadığını kaydetti.

Konuşmasına devam eden Arıklı, yazılımda sürekli değişiklikler yapıldığını ifade ederek, uyarı levhalarını artıracaklarını da kaydetti.

Ardından Cumhurbaşkanlığı’nın Yayın Yüksek Kurulu Üyeliğine Huri Yontucu’yu atadığına ilişkin karar Genel Kurul’a sunuldu.