Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 2023 yılı Ağustos ayı – Nisan 2024 tarihleri arasında meydana gelen Geceleyin Ev Açma, İkametgahtan Sirkat ve Kasti Hasar suçlarından tutuklanan zanlılar R.B, Emirhan Karadeniz, İhsan Güliçli ve İrfan Güliçli mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Kamalı olayla ilgili bulguları aktardı. Kamalı, 2023 yılı Ağustos ayı - 18.04.2024 tarihleri arasında, geceleyin 23.00-05.00 saatleri arasında, Çatalköy’de, bulunan O.A.A’ya ait ikametgaha salon odasının batıya bakan alüminyumdan mamul penceresini kasten kırıp birçok kez bilinmeyen tarihlerde giren zanlılar Ramazan Borkurt, Emirhan Karadeniz, İhsan Güliçli ve İrfan Güliçli’nin ikametgah içerisinden henüz tespit edilemeyen miktarda ziynet eşyası, erkek giyim eşyası, muhtelif elektronik ev eşyası, beyaz eşya, alkollü içki sirkat ettiklerini söyledi. Polis zanlıların yine konu ikametgah içerisinden ev sahibi O.A.A’ya ait evin avlusunda bulunan JE 499 plakalı Hyundai Santafe jeep aracın kontak anahtarını sirkat ettikten sonra O.A adına kayıtlı AJ 965 plakalı Tofaş Murat 131 marka salon aracın sirkat etmiş oldukları plakasını konu aracın plakaları ile değiştirip kullandıkları esnaya 22 Nisan 2024 tarihinde Girne’de Mete Adanır Caddesi üzerinde seyir halinde iken Trafik Şubesi ekipleri tarafından tespit edilerek araçta bulunan Ramazan Borkurt ve Emirhan Karadeniz derdest emri gereği tutuklandıklarını mahkemeye aktardı. Polis zanlılar İhsan Güliçli ve İrfan Güliçli ise daha sonra derdest emiri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis memuru Ali Kamalı huzurda bulunan zanlılar R.B, İhsan Güliçli ve İrfan Güliçli’nin ikametgâhlarında ve JE 499 plakalı araç içerisinde yapılan aramada konu evden sirkat etmiş oldukları eşyaların bir kısmı olan “ 129 adet muhtelif erkek giyim eşyası, 3 adet creative marka hoparlör, 2 adet metal kafa masaj aleti, 1 adet Sony marka Playstation 2, 1 adet playstation 2 kumandası, 1 adet ahşaptan mamül kahverengi gramafon, 1 adet hassas tartı, 1 adet duvar saati, 1 adet Arçelik marka elektronik eşya, 1 adet Toros marka kettle altlığı, 1 adet dönüştürücü pirz, 1 adet okey takımı, 1 adet pençe,1 adet Otello marka plastik, 1 adet ortalama 45 cm. elektrik kablosu, 1 adet sarı tornovida, 1 adet sgs marka asma kilit, 1 adet silver marka ayakkabı boyası, 1 adet merit casino çakmağı” tespit edilerek emare zapt edildiğini söyledi. Polis zanlıların yapılan sorgulanmalarına müteakip gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiklerini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ayrıca kayıp emareler olduğunu belirterek ilk etapta zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verile şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.