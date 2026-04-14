Kıb-Tek’ten uyarı: Değirmenlik ve çevresinde yarın 3 saatlik elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın yapılacak yük aktarım çalışması nedeniyle Değirmenlik ve çevresinde 3 saatlik elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, saat 09.00 ile 12.00 arasında Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Değirmenlik Ağıllar Bölgesi ile Değirmenlik kırsal kesim arsalarına elektrik verilemeyecek.

Elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine bağlı olarak belirtilen saatten daha erken veya daha geç verilebileceği belirtilen açıklamada, vatandaşlardan şebekede her an elektrik varmış gibi hareket etmeleri istendi.

Çatalköy'de yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi...

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Çatalköy Doğu Sahili ve çevresinde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, saat 10.00 ile 12.30 arasında Çatalköy Doğu Sahili, Chamada Hotel ve civarı, Anı Restaurant bölgesi ile Serenli Tatil Köyü ve civarında elektrik verilemeyecek.

