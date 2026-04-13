Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Paskalya kutlamaları bahanesiyle Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen bayrak yakma olaylarını kınadı.

Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs’ta son günlerde yaşanan gelişmeleri ve özellikle Paskalya kutlamaları bahanesiyle gerçekleştirilen bayrak yakma provokasyonlarını büyük bir ciddiyet ve üzüntüyle takip ettiğini kaydetti.

Beşinci Cumhurbaşkanı Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarının, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ın posterinin hedef alınması, yalnızca iki devlete değil, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının onuruna, kimliğine ve varlığına yönelik açık bir saygısızlık ve düşmanca bir eylemdir. Bu kabul edilemez davranışı en güçlü şekilde kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle devam etti:

“Ne yazık ki bu tür eylemler, münferit hadiseler değildir. Son dönemde başta Güney Kıbrıs lideri Nikos Hristodulidis olmak üzere, Rum siyasi ve dini yetkililerin kullandığı dil; gerilimi artıran, uzlaşıdan uzak ve geçmişin acı dolu sayfalarını yeniden canlandıran bir nitelik taşımaktadır. Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yiorgios’un açıklamaları da bu anlayışın açık bir yansımasıdır.

EOKA zihniyetinin günümüzde yeniden yüceltilmeye çalışılması, Kıbrıs Türk halkı açısından asla kabul edilemez. Bu zihniyet, geçmişte adamızda büyük acılara yol açmış, masum insanların hayatına mal olmuş karanlık bir anlayıştır. Bugün bunun ‘kahramanlık’ adı altında yeniden gündeme getirilmesi, barış ve çözüm çabalarına zarar vermektedir.

Aynı şekilde, Güney Kıbrıs’taki askeri yetkililerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarını hedef alan açıklamaları da son derece tehlikeli ve sorumsuzdur. Bu tür söylemler, adada barış kültürünü değil, çatışma ortamını beslemektedir.

Altını özellikle çizmek isterim ki; bu tür eylem ve söylemler, taraflar arasındaki çözüm arayışlarını doğrudan gölgelemekte ve güven ortamını zedelemektedir. Kıbrıs meselesinde gerçekçi, adil ve sürdürülebilir bir çözümün yolu; Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabulünden geçmektedir.

Kıbrıs Türk halkı, bu adada eşit bir halk olarak yaşamaya devam edecektir. Devletimiz, demokrasimiz ve kurumlarımız ile yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Hiçbir tehdit, hiçbir provokasyon bizi bu yoldan döndüremez.

Anavatanımız Türkiye ile tam bir dayanışma içerisinde, hak ve menfaatlerimizi korumaya devam edeceğiz.

Tüm tarafları aklıselime, sağduyuya ve sorumlu davranmaya davet ediyorum. Nefret diliyle değil, karşılıklı saygı temelinde bir gelecek inşa edilebilir. Kıbrıs Türkü yalnız değildir ve asla yalnız kalmayacaktır.”