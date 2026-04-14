Lefkoşa Gençlik Derneği, Anayasa’da güvence altına alınan düşünce, ifade ve basın özgürlüğünün hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda korunmaya devam edilmesini ve bu özgürlüklerin toplumun tüm kesimleri için eşitlik, denge ve saygı temelinde yaşatılmasını temenni etti.

Lefkoşa Gençlik Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, düşünce ve ifade ile basın özgürlüğünün önemine vurgu yapılarak, basın özgürlüğünün yalnızca haber verme hakkını değil, toplumun bilgi edinme hakkını da kapsadığı vurgulandı.

“Farklı basın mensuplarının çeşitli bakış açıları ve ifade biçimleri, çoğulcu bir toplumun doğal bir yansımasıdır. Bu çeşitlilik, demokratik yapının güçlenmesine katkı sağlayan önemli bir zenginliktir.” denilen açıklamada, her bireyin düşüncesinin değerli olduğu, farklılıkların anlayış ve hoşgörüyle karşılandığı bir toplumsal ortamın güçlenerek devam etmesi de temenni edildi.