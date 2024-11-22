Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 13.30 sıralarında, Çatalköy'de Güneş Sokak’ta batı istikametine seyreden Sarah Ann Middleton (K-64), yönetimindeki GB 422 araçla dikkatsizliği sonucu sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında bulunan bordür taşlarına çarptı ve ardından takla atarak dere yatağı içine düşüp tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan GB 422 plakalı araç sürücüsü Sarah Ann Middleton Gime Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak, gördüğü ilk yardım tedavisi ardından Acil Servis’te müşahade altına alındı.