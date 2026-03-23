Çatalköy’de yaşayan 59 yaşındaki İsmail Zehni ile Gazimağusa’da yaşayan 66 yaşındaki Salahaldin Abumustafa aniden rahatsızlanarak yaşamlarını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, bu sabahın erken saatlerinde Çatalköy’de yaşayan İsmail Zehni, evinde aniden rahatsızlandı. Ambulansla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılan Zehni, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zehni’nin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı.

- Hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi

Gazimağusa’da ise dün, Salahaldin Abumustafa (E-66) aniden rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi.

Abumustafa’nın cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı.

Zehni ve Abumustafa’nın ölüm sebepleri, otopsi sonucunda tespit edilecek.

Soruşturmalar devam ediyor.