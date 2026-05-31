Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti A Milli Futbol Takımının, İtalya’da düzenlenecek CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nda ülkeyi temsil edecek olmasının "son derece önemli" olduğuna işaret ederek, başarılar diledi.

Öztürkler yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk halkı ve özellikle gençlerin, uzun yıllardır spor alanında haksız ve insanlık dışı izolasyonlarla karşı karşıya bırakıldığına işaret ederek, bu izolasyonlarının artık sona erdirilmesi gerektiğini yineledi.

Öztürkler şunları ifade etti:

“Yetenekli sporcularımız, uluslararası platformlarda kendi bayrağı altında mücadele etme hakkından mahrum bırakılmış, birçok gencimiz başarılarını ancak Anavatan Türkiye’nin kulüplerinde ve milli takımlarında gösterme imkânı bulabilmiştir.

Bu durumun kabul edilemez bir haksızlık olduğunu her platformda dile getirmeye ve Kıbrıs Türk gençliğinin sesini dünyaya duyurmaya devam ediyoruz.

Bu vesileyle Kıbrıs Türk gençliğine yıllardır uygulanan haksız spor izolasyonlarının artık sona erdirilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. “

Öztürkler, CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası gibi organizasyonların, gençlerin yeteneklerini ortaya koymaları, emeklerinin karşılığını almaları ve başarılarını uluslararası arenada taçlandırmaları açısından son derece önemli fırsatlar sunduğunu ifade ederek “İnanıyorum ki milli takımımız, sahip olduğu mücadele ruhu, inancı ve yeteneğiyle turnuvada ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek ve en üst dereceler için mücadele edecektir.” Dedi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanını ve yönetim kurulunu, sporun önündeki tüm engellere rağmen milli takımın uluslararası organizasyonlarda yer alabilmesi için ortaya koydukları özverili çalışmalardan dolayı kutlayan Öztürkler, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ayrıca teknik heyetimize, futbolcularımıza ve kafilemizde yer alan herkese başarılar diliyor; fair-play ruhu içerisinde geçecek şampiyonada ay-yıldızlı formamızla sahaya çıkacak evlatlarımızın bizlere büyük gururlar yaşatacağına yürekten inanıyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sesi ve gururu olarak mücadele edecek milli takımımıza başarılarla dolu bir turnuva diliyorum. Kalbimiz sizlerle olacaktır.”