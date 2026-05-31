Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yasama gündemiyle toplanacak.

Saat 10.00’da başlayacak toplantıda, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:302/4/2025) ile Bütçe Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı (Y.T.No:323/5/2025) ele alınacak.

Toplantıda ayrıca, Kredi Garanti Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısının (Y.T.No: 394/5/2026) üçüncü görüşmesi de yapılacak.