Hayatını kaybeden Yasemin Ertürk’ün ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucunda belirlenecek.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Alsancak’ta kaldığı evde aniden rahatsızlanması üzerine, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Yasemin Ertürk’ün (K-48) otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

-Sahte pasaportu tedavüle süren şahıs tutuklandı

Ercan Havalimanı’nda, 22 ve 29 Mayıs tarihlerinde, P.A.’nın (K-30), tasarrufunda bulundurduğu daha önceden başka bir şahıs adına sahte olarak düzenlenmiş pasaportu görevli memura ibraz edip, belgede adı geçenin kimliğine büründüğü ve ülkeye giriş-çıkış yaptığı tespit edildi. P.A. tutuklandı.

-Yaralama, kasti hasar ve mülke tecavüz… 2 tutuklu

Lapta’da, kız arkadaşına mesaj attığı gerekçesiyle M.K.Y.(E-31), dün saat 21.00 sıralarında, S.D.’nin (E-41) kaldığı eve gidip, kapıyı kırarak içeriye girdi. Bunun üzerine S.D., tasarrufuna geçirdiği bıçakla M.K.Y.’yi diz, omuz ve el kısımlarından yaraladı.

M.K.Y. kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde, yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Her iki şahıs da tutuklandı.

-Girne’de çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı

Girne’de dün saat 22.30 sıralarında, polis tarafından ikaz edilen 240 miligram alkollü içki tesiri altındaki A.B.(E-46), yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık verdi. A.B. tutuklandı.

-Yetkili makamdan izinsiz ateş yakan şahıslar tutuklandı

Güzelyurt’ta dün saat 15.00 sıralarında K.E.’nin (E-51), kendisine ait boş arazisi içerisindeki kuru otları temizledikten sonra, kendisine yardım eden S.K.’ye (E-54), yetkili makamdan izinsiz olarak topladıkları otları yaktırması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, yaklaşık bir dönümlük alan içerisindeki kuru otlar, incir ağacı ile asma zarar gördü. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.