Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 33 kilogramla Sandallar'da kaydedildiğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Sandallar'ı 18 kg ile Alsancak , 16 kg ile de Geçitkale 16 izledi.

İskele metrekareye 14, Lapta 12, Karaoğlanoğlu ve Girne 9 kg yağış alırken; Lefkoşa, Dörtyol ve Esentep'de metekareye 8 kilogram yağış ölçüldü.