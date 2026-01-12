Ercan Havalimanı’nda, KKTC’den çıkış yapacak M.K’nin (E-41), x-ray cihazından geçtiği sırada çantasında yapılan kontrolde, 22 mm çapında 5 mermi ele geçirildi.

Polis açıklamasına göre, dün 18.00 sıralarında meydana gelen olayda mermileri kanunsuz olarak tasarrufunda bulunduran şahıs tutuklandı.

-Ülkede kaçak olarak bulunan 2 şahıs tutuklandı

Polis ekipleri tarafından dün KKTC genelinde yapılan denetim ve kontroller sonucu, ülkede ikamet izinsiz bulunduğu tespit edilen 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma sürüyor.