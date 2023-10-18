Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çalıştığı iş yerine ait paraları çaldığı gerekçesiyle tutuklanan 24 yaşındaki Umutcan Akıcı bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Sülyeman Talu, zanlının “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, Ercan Havalimanı içerisinde faaliyet gösteren Vodafone Ercan Shop isimli telefon mağazasında satış sorumlusu olarak çalışan zanlının 11-14 Ekim 2023 tarihleri arasında toplanan paranın 28,800 TL, 120 Dolar ve 160 Euro ‘luk kısmını tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığını söyledi. Polis, zanlının iş yeri tarafından yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde çaldığı paralarla bet oynadığını söylediğini aktardı. Polis, iş yeri sahibinin mağduriyetinin karşılandığını belirterek, önceki gün şikayetini geri çektiğini söyledi. Polis, ayrıca zanlının çalışma izinsiz çalıştırıldığını, bu yönde soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis memuru, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini, soruşturmanın tamamlandığını, benzer suçtan davası veya sabıkası olmadığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması ve 250 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.