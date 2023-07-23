2023 yılı Mart - Haziran tarihleri arasında, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışmakta olan Ö.D.(E-38)’nin, iş yeri adına müşterilerden tahsil etmiş olduğu paralara karşılık makbuzlar üzerinde sahteleme yaptıktan sonra tahsil etmiş olduğu toplam 60.367,96 TL parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.