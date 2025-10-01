(Kamalı Haber)- Haspolat'ta meydana gelen “müstahdem tarafından sirkat” suçundan tutuklanan 32 yaşındaki Mehmet Ali Gürdü mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ozan Kuşak mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 29 Eylül 2025 tarihi içerisinde Haspolat'ta faaliyet gösteren bir işletmede montajcı olarak görev yapmakta olan zanlının Tatlısu bölgesinden aldığı 13.500TL, Gazimağusa bölgesinden ise 41.000TL toplamda ise 54.500TL nakit parayı iş yerindeki direktörüne bildirmiş olmasına rağmen gün sonunda direktörüne teslim etmediğini söyledi. Polis, zanlının söz konusu parayı nakit olarak alıp kendisinin tasarrufuna geçirmek suretiyle müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğini belirtti. Polis, meselenin polisin bilgisine 30 Eylül 2025 tarihinde geldiğini, zanlının aynı gün tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının mesele ile ilgili olarak itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının aleyhinde 29 Eylül 2025 tarihinde "Geceleyin Ev Açma" suçundan alınmış olan derdest emri de olduğunu, soruşturmanın Lefkoşa Polis Müdürlüğü adli şube tarafından yapıldığını belirtti.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.