Çalıştığı iş yerine ait 384 bin TL değerinde yer altı kablosu çalan Mehmet Yıldırım bugün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Alayköy Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Toykan Gülerler zanlının müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğini söyledi.

Polis, zanlının 2023 yılı Mayıs-Ağustos ayları arasında müstahdemi olduğu Yılmazköy’de faaliyet gösteren Kofalı Constructions Homes Ltd. şirketine ait toplam değerleri 384 bin TL olan çeşitli ebatlardaki yer altı kablolarını çaldığını söyledi. Polis, zanlının çaldığı kabloları 27 Ağustos tarihinde Geçitköy’de faaliyet gösteren Yeşil Sadiye Ltd.hurdacılık isimli iş yerine satmak amacıyla götürdüğünü ifade etti. Polis, zanlının çaldığı kabloların bir kısmının da Lapta’da bulunarak, emare alındığını belirtti. Kabloların kalan kısmının halen arandığını, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 30 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.