BİLİŞİM SİSTEMLERİ KULLANILARAK KREDİ KARTLARINDA SAHTECİLİK YAPMAK, SAHTE RESMİ BELGE DÜZENLEMEK, TEDAVÜLE SÜRMEK VE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

23 – 30 Temmuz 2023 tarihleri arasında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde, İ.K.(E-50)’nin çalıntı olduğuna inanılan kredi kartı numara ve şifrelerini, dolandırmak kastıyla kart sahiplerinin bilgisi ve rızası dışında elde ettikten sonra, kendi iş yerindeki pos cihazının mail order sistemi ile toplam 3.617.166 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği ve kart sahiplerine ait olmayan 8 adet sahte fatura düzenleyip, söz konusu sahte faturaları bankaya vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS

10.08.2023 tarihinde Polise verilen bilgide; aynı tarihte Lefkoşa’da sakin Leyla TOKMAK (K-42)’ın kalmakta olduğu ikametgahından ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisinden haber alınamadığını bildirilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.