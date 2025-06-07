(Kamalı Haber) - Güney Kıbrıs'ta çaldığı bisikleti Kuzey Kıbrıs'ta bir telefonunu dükkanında cep telefonuyla takas eden zanlı İrodotos Korelidis tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Kenan Mulla mahkemede olguları aktardı. Polis,8 Mayıs 2025 tarihinde tarihinde saat 17:00 ‘de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi nde, Salomon Square Nicosia caddesi üzerinde M. B'nin park etmiş olduğu 3,800 TL değerindeki Bikesport marka bisikleti ve 2000 TL değerindeki helmenti sirkat ettiğini söyledi. Polis, zanlının 27 Mayıs tarihinde bisikletin kendisine ait olduğu yönünde yalan beyanda bulunup dolandırmak kastı ile Lefkoşa' da sakin A. İ'den 2500 değerinde Redmi Note 8 marka cep telefonunu takas yöntemi ile alarak sahtekarlıkla temin ettiğini açıkladı.Polis, olay polisin bilgisine 05.06.2025 tarihinde geldiğini, bisikletin Lefkoşa’daki telefoncu dükkanında tespit edilerek, emare alındığını belirtti. Polis, zanlının 06.06.2025 tarihinde Lokmacı Sınır Kapısı'ndan KKTC'ye giriş yapmaya çalıştığı esnada tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler, incelenecek kameralar olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşat zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi