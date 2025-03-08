Polis basın bültenine göre saat 23.00 sıralarındaki kazada, Selda Büyükakyüz’ün kullandığı LB 657 plakalı araç, Büyükkonuk çemberi ile Senmar çemberi arasındaki yolda giderken, sürücünün dikkatsizliği sonucu direkiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.

Yol kenarındaki beton su kanalına çarpan araç, kontrolsüzce ileri doğru savrularak yol kenarındaki ağaca çarpıp takla attı.

Kazada yaralanan Selda Büyükakyüz, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Acil Serviste müşahede altına alındı.