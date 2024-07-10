Büsküvütçü yaptığı açıklamada, Bakan Oğuz'u tüm kelepçe takılan kişilerden özür dilemeye çağırdı.

Oğuz’un açıklamalarını skandal olarak nitelendiren Büsküvütçü, mahkemesi devam eden kişilerden hangi gerekçeyle özür dilendiğini sordu; "Eğer bu kişiler suçsuzsa neden yargılanıyorlar?" dedi.

Büsküvütçü, “devleti soymakla suçlanan kişilerden mahkeme sonuçlanmadan özür dilemenin ikiyüzlülük olduğunu” savundu, bu tutumu “devlet ciddiyetinden yoksun” ve “UBP Kurultayı’na hazırlık” olarak nitelendirdi.