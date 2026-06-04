Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Kıbrıs Türk halkının alın terini, devletin itibarını ve gençlerin geleceğini siyasi hesaplara kurban etmeyeceklerini söyledi.

Büsküvütçü yazılı açıklamasında, üst düzey bürokrasiye ilişkin yapılan son düzenlemelerle siyasi atamaları eleştirerek, bunların ihtiyacın değil yaklaşan seçimin ürünü olduğunu savundu.

“Bugün yapılan atamalar, kamu hizmetinin verimliliğini artırma amacı taşımıyor." diyen Büsküvütçü, Kıbrıs Türk halkı elektrik faturalarını, hayat pahalılığını, kiraları ve temel ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını düşünürken hükümetin devlet kadrolarını seçim yatırımı olarak kullandığını iddia etti.

Bunun bedelini yine halkın ödeyeceğini söyleyen Büsküvütçü, “Kıbrıs Türk halkı her geçen gün yoksullaşırken, hükümetin önceliği kendi siyasi geleceği değil halkın geleceği olmalıdır.” dedi.

Yıllarca eğitim alan, sınavlara giren, emek veren ve liyakatle yükselmeyi hedefleyen kamu çalışanlarına, “çalışmanız değil, siyasi bağlantılarınız önemlidir” mesajı verildiğini savunan Büsküvütçü, bu anlayışın, devlet bürokrasisinin moralini bozduğunu, çalışma azmini kırdığını ve kamu hizmetinin kalitesine zarar verdiğini ileri sürdü.

“Devlet, siyasi sadakatin değil, liyakatin, tecrübenin ve adaletin üzerine inşa edilmeli.” diyen Büsküvütçü, MDP’nin, adaletin, liyakatin ve temiz yönetimin savunucusu olmaya devam edeceğini söyledi.