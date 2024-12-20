Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkanı Kadri Bürüncük, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile görüştü. Görüşmede, bilişim konusunda iki ülke arasındaki iş birliği ve sektörel gelişmeler ele alındı.

Bürüncük, Ankara’da Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen 41. Ulusal Bilişim Kurultayı’na katılarak etkinliğin öne çıkan oturumlarını takip etti ve sektör temsilcileriyle fikir alışverişinde bulundu.

Bürüncük ayrıca, Türkiye’nin dijital dönüşüm süreçlerinin yönetildiği kritik merkezlerden biri olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Kampüsü’nde de temaslarda bulundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bürüncük, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan ile görüşmesinde, iki ülkenin dijitalleşme süreçlerinde iş birliğini artırma potansiyelini ele aldı. Görüşmeye, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da katılarak, Türkiye’de ve KKTC’de yürütülen bilişim, iletişim, bilgi teknolojileri ve haberleşme sektörlerine ilişkin projelerde gelinen aşamalar değerlendirildi.

-Sektörel iş birlikleri

Görüşmede, KKTC ile Türkiye arasında yürütülen bilişim projelerinin sürdürülebilirliği ve bu projelerin bölgesel etkileri üzerine yoğunlaşılırken, gelecekte hayata geçirilebilecek ortak projelerin planlanması da gündeme geldi. Türkiye’nin iletişim altyapısındaki yenilikçi yaklaşımlarının ve KKTC’ye bu süreçteki katkılarının tartışıldığı toplantıda, dijital dönüşüm süreçlerine hız kazandıracak yeni fikirler üzerinde duruldu.

Bürüncük, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “KKTC’nin bilişim ve iletişim teknolojileri alanında altyapısı daha da güçlendirilerek, Türkiye ile bu alandaki iş birliğimiz, iki ülkenin bölgesel ve uluslararası platformlarda daha güçlü bir şekilde temsil edilmesine katkı sağlayacaktır” dedi. Bürüncük, yapılan görüşmelerin sektördeki mevcut sorunlara çözüm bulma ve yeni fırsatlar yaratma adına önemli olduğunu vurguladı.

-Ulusal ve uluslararası perspektif

Bürüncük’ün de katıldığı 41. Ulusal Bilişim Kurultayı kapsamında, yapay zeka, dijital dönüşüm, 5G teknolojileri, siber güvenlik ve blockchain gibi güncel konular ele alınırken, KKTC’nin bu alanlarda sağladığı katkılar ve uluslararası düzeyde iş birliği imkanları gündeme geldi.

Bürüncük’ün temasları sırasında, Türkiye ve KKTC arasında teknoloji transferi, insan kaynağı geliştirme ve ortak projelerin hayata geçirilmesi gibi somut iş birliği alanlarının artırılmasına yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmelerin, “KKTC’nin dijitalleşme hedeflerine ulaşmasında önemli bir kilometre taşı olacağına” dikkat çekilen açıklamada, Bürüncük’ün temasları sırasında ayrıca TÜRKSAT, Türk Telekom ve ULAK Haberleşme A.Ş.’yi ziyaret ettiği de kaydedildi.