Başbakan Üstel, 20 Temmuz dolayısıyla mesaj yayımladı

Başbakan Ünal Üstel, Anavatan Türkiye’nin gerçekleştirdiği destansı 20 Temmuz Barış Harekatı sayesinde bugün, Kıbrıs Türk halkının özgür biçimde ve güven içinde geleceğe büyük bir umutla baktığını kaydetti.

Başbakan Üstel, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Üstel, mesajında, Kıbrıs Türk halkının yok edilmeye çalışılan bir toplumdan, kendi kendini yönetme iradesini eline almış devlet sahibi bir halka dönüşmesinin en önemli mihenk taşlarından biri olan 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın 49’uncu yılını idrak etmekten duyduğu onur ve mutluluğu ifade etti.

Üstel, “Bilinmelidir ki; şartlar ne olursa olsun, Kıbrıs Türkü büyük acılarla ve fedakarlıklarla elde edilen devletine sahip çıkarak onu her daim koruyacak ve yüceltecektir” dedi.

- “Bugün halkımız egemen devlet çatısı altında, kendi kimliği ile güven içinde hak ettiği yaşama kavuşmuştur”

Başbakan’ın mesajının tam metni şu şekilde:

“Sevgili Kıbrıs Türk Halkı;

Esaretten özgürlüğe yürüdüğümüz, yok edilmeye çalışılan bir toplumdan, kendi kendini yönetme iradesini eline almış devlet sahibi bir halka dönüşmemizin en önemli mihenk taşlarından biri olan 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın 49. yılını idrak etmenin büyük onur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bugün, bundan tam 49 yıl önce, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin “Garanti ve İttifak Anlaşmalarından” doğan hukuki hakkını kullanarak, Kıbrıs Türk Halkına karşı girişilen sistematik saldırılara, soykırımlara ve Yunan Cuntası’nın adayı tek yanlı Yunanistan’a bağlama girişimlerine son verdiği gündür.

20 Temmuz sadece Türklere değil Rumlara da Barış getiren, insanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayarak, adaya yeniden barış ve huzur ortamını tesis edilmesine imkan sağlayan dünyada eşine az rastlanır gerçek bir Barış Harekatıdır.

Tarihi bir dönüm noktası olan 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı sayesinde bugün halkımız egemen devlet çatısı altında, kendi kimliği ile güven içinde hak ettiği yaşama kavuşmuştur.

Anavatan Türkiyemizin gerçekleştirdiği bu destansı harekat sayesinde bugün, özgür biçimde ve güven içinde geleceğe büyük bir umutla bakıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halklarının sarsılmaz bağlarla geliştirdiği ilişkileri, karşılıklı sevgi saygı ve kardeşlik hukukumuza dayalı olarak geliştirmeye devam ediyoruz.

Aradan geçen 49 yılda, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük desteği ile halkımız uygulanan tüm haksız baskı ve ambargolara rağmen bu yıl 40. yaşını idrak ettiğimiz cumhuriyetimizi, hak ettiği gibi dünyanın bir parçası yapmak için canla başla çalışıyoruz.

Yanımızda hissetmekten her zaman büyük bir güven duyduğumuz Anavatan Türkiye’nin destekleri ile ülkemizi, eğitimden, ulaştırmaya, sağlıktan turizme, tarımdan, ekonomiye kadar tüm alanlarda geliştiriyor ve Türkiye Yüzyılının bir parçası olarak halkımızı ve devletimizi saygın dünya ülkeleri ailesinin tartışılmaz bir parçası yapmaya hazırlıyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet ve Türkiye olarak, uluslararası düzeyde ortak yürüttüğümüz iki devletli çözüm vizyonunuza sıkı sıkıya bağlı kalarak, komşularımıza karşı barışçıl ve uzlaşıcı tutumumuzu sürdürüyoruz.

Tüm dünyaya adadaki gerçeklere uygun iki devletli çözüm modeli temelinde bir çözüme ulaşma çağrılarımızı yineliyoruz.

Bilinmelidir ki; şartlar ne olursa olsun, Kıbrıs Türkü büyük acılarla ve fedakarlıklarla elde edilen devletine sahip çıkarak onu her daim koruyacak ve yüceltecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, varoluş mücadelemizin unutulmaz liderleri Dr. Fazıl Küçük ve Rauf R. Denktaş’ı, tüm zorluklara rağmen büyük bir cesaret ve kararlılıkla harekat emrini veren dönemin T.C. Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin o döneminde görev yapmış tüm komuta kademesi ile birlikte, özgürlüğümüz için canlarını ortaya koyan Mücahit ve Mehmetçiklerimizi, tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, onların manevi şahsiyetleri önünde saygıyla eğiliyorum.

Bu anlamlı günün coşkusu ile tüm 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı'nı selamlıyor, halkımızın Barış ve Özgürlük bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”