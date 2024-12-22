Lefkoşa’da orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün 15.00-19.00 saatleri arası elektrik kesintisi olacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, kesintiden, Benli Gıda Civarı, Vedat Benzinci karşısı (Kuzeyi), Yenikent Oypaş Sitesi Civarı, Eski Gönyeli-Kanlıköy Yolu, S.O.S Çocuk Köyü Civarı, Şht Mustafa Ruso Caddesi Civarı, Devlet Laboratuvarı, Öztek Sitesi, Soyak Evleri, Vakıflar İş Merkezi ve Civarı, B.R.T.K, Esnaf ve Sanatkarlar Sitesi, Veteriner Dairesi ile Civarları, Hamitköy Anıttepe Bölgesi, Lefkoşa Fuar Alanı ve Civarı, Gönyeli Çemberi Civarı, Devlet Hastahanesi Civarı, Göçmenköy Bölgesi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi ve Civarı, Ortaköy Sivil Savunma ve Civarı, Cezaevi, Sanayi Bölgesi’nin Kuzey Kısımları, Atatürk Spor Kompleksi ve Civarı, Demir Market, LCW Binası ve Civarı, Mülk Sitesi ve Askeri birliği arasında kalan bölgeler etkilenecek.