BUGÜN DOĞUM GÜNÜ AMA CANSIZ BEDENİ 1 YILDIR MORGDA BEKLETİLİYOR

Ergün Yahat

Yeniboğaziçi köyü sakini Aysan Gazi (80) 10 Haziran 2022 günü vefat etti.

Cenazesi Lefkoşa Burhan Nalbantoglu Devlet Hastanesine kaldırıldı evlatları ve aile yakınları arasında devnedileceği Kıbrıs veya Londra yeri konusunda bir anlaşma sağlanamadığı için, konu yargıya taşınınca bir türlü yargı süreci tamamlanamadığı için morgda beklerken burda bulunan aile yakınları bir an önce karar verilip burada defnedelim annemizi nenemizi derken böyle bir eziyet olamaz iddiasında bulundular