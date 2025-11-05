KIB-TEK açıklamasına göre, kesintiden Lefkoşa Sanayi Bölgesi, Taşkınköy Bölgesi, Başbakanlık ve Sayıştaylık bölgesi, Başbakanlık trafik ışıkları ile Mehmet Akif Caddesi’nde Kumsal Parkı arasında kalan bölge ve civar sokaklar, Ortaköy trafik ışıkları ile Başbakanlık trafik ışıkları arasında kalan bölge ve Yeni Yüzyıl Anaokulu ve civarı, Maliye Bakanlığı bölgesi, KKTC Meclisi ve civarı, T.C Lefkoşa Büyükelçiliği, mahkemeler bölgesi ve Ledra Palas bölgesi, Hamitköy, Dumlupınar ve Hamitköy çemberi ile Haspolat çemberi arasında kalan bölge, Sera Fitness, Opel Plaza, Levent İlkokul ve civarı, 9 Eylül İlkokulu ve civarı, OMAĞ Apartmanları, Metehan Sosyal Konut Apartmanları ve civarı, Kemal Şemiler Caddesi'nin cadde boyunca her iki tarafı etkilenecek.