Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, çeşitli hizmet sınıflarında istihdam edilecek personel için 14 Kasım tarihine kadar müracaat kabul edeceğini açıkladı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, GKK’da görevlendirilmek üzere askeri memur, mukaveleli erbaş/er, işçi ve sözleşmeli personel statülerinde personel istihdam edileceği duyuruldu.

Müracaatlar, 14 Kasım’a kadar yapılabilecek.

Müracaatların, mesai saatleri içerisinde (08.30-16.00) Boğazköy’deki Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na şahsen yapılması gerekiyor.

Başvurular, mucahit.gov.ct.tr internet adresinden doldurulacak iş başvuru formu ve gerekli belgeler ile yapılacak.