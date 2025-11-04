Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, çeşitli hizmet sınıflarında istihdam edilecek personel için 14 Kasım tarihine kadar müracaat kabul edeceğini açıkladı.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, GKK’da görevlendirilmek üzere askeri memur, mukaveleli erbaş/er, işçi ve sözleşmeli personel statülerinde personel istihdam edileceği duyuruldu.
Müracaatlar, 14 Kasım’a kadar yapılabilecek.
Müracaatların, mesai saatleri içerisinde (08.30-16.00) Boğazköy’deki Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na şahsen yapılması gerekiyor.
Başvurular, mucahit.gov.ct.tr internet adresinden doldurulacak iş başvuru formu ve gerekli belgeler ile yapılacak.
