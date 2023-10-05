Gelener: “Öğretmenlere yüklenen liderlik ve çağdaşlaşma misyonunun hızla değiştiğini üzülerek gözlemliyoruz..”

Bugün 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü. KTÖS üyesi öğretmenler için 6 bölgede etkinlik düzenlenecek. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, 5 Ekimin öğretmenlerin uluslararası alanda dayanışmasının ve örgütlü mücadelesinin simgesi olan evrensel bir mücadele günü olduğunu belirterek, tüm öğretmenlerin Dünya Öğretmenler Gününü kutladı.

Konuyla ilgili yazılı açıklamasında geçmişte Kıbrıs’ta öğretmenlere toplumsal liderlik vasıfları ve çağdaşlaşma misyonu yüklendiğini belirten Gelener, “Bunun hızla değiştiğini üzülerek gözlemliyoruz…” dedi.

Siyasi figürler tarafından, yazılı, görsel, sosyal medya üzerinden üretilen olumsuz söylemlerin öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştığını savunan KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, şunları da belirtti:

"Yıllara göre gelir artışının enflasyonun altında kalması sebebiyle günümüzde öğretmenlerin ekonomik imkânları, bu mesleğin gerektirdiği yaşam standardını sağlayamamaktadır. Mesleğin tercih edilme eğilimi azalmakta, öğretmenlik sosyal statüsü ve ekonomik koşulları çok iyi görülmeyen bir meslek haline dönüşmektedir. Ayrıca, öğretmenlik dışındaki alanlardan mezun olanlara öğretmen olma hakkının verilmesi de öğretmenliğin herkesin yapabileceği bir meslek olarak görülmesine yol açmaktadır.

Öğretmenler mesleklerini mesai saatleri olan bir iş olarak değil, bir yaşam tarzı olarak yerine getirmektedirler. Öğretmenin verdiği bilgiler, kazandırdığı beceriler, edindirdiği tutum ve değerler, öğrencilerde yaşam boyu devam eden yaygın bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla öğretmenlik herkesin yapabileceği sıradan bir iş değil; özel bilgi, beceri ve uzmanlık gerektiren bir meslektir. Bu bağlamda, devlet tarafından öğretmen yetiştirmeye gereken önem verilmeli ve öğretmenlik mesleğinin itibarı yüceltilmelidir.”

-“Diyaloğu temel alan demokratik bir yapıyı talep etmeye, bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz”

KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, açıklamasında şunları da ifade etti:

“KTÖS, eğitimde demokratik yönetimden yana olmaya; öğrencilerin, ailelerin, öğretmenlerin, okul çalışanlarının ve yerel halkın bir arada fikir ürettiği, çözüm önerileri yarattığı, diyaloğu temel alan demokratik bir yapıyı talep etmeye ve bu doğrultuda çalışmaya devam edecektir. Sendikamız herkesin nitelikli, ulaşılabilir ve ücretsiz kamusal eğitim hakkına kavuşması için mücadelesini de sürdürecektir. Bugünün çocuklarını eğitmekle kalmayıp, aslında yarının yetişkinlerini ve gelecek nesli demokratik bir topluma yetiştirmekte olmanın bilinci ve sorumluluğuyla emek veren öğretmenlerimizle 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü vesilesiyle altı bölgede bir araya gelecek; birlik, mücadele ve dayanışma ruhunu daha ileriye taşıyacağız.”