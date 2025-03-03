Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,82 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 73,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,96 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,2 azalarak 72,82 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,66 dolardan alıcı buldu.

Ukrayna ve Rusya arasında barış sağlanacağına yönelik iyimserlik ve ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelere uygulamayı planladığı tarifelere ilişkin mesajları ve ülkelerden gelen misilleme açıklamalarının ardından petrol fiyatları haftaya düşüşle başladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında cuma günü Oval Ofis'te gerçekleşen gergin görüşmenin ardından planlanan ortak basın toplantısı iptal edildi. Ayrıca, imzalanması beklenen nadir toprak elementleri anlaşmasının gerçekleşmemesi, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik tutumundaki belirsizlikleri artırdı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa hazır olmadığını ve ABD'nin Oval Ofisi'ne saygısızlık ettiğini söyledi.

Buna karşın, Zelenskiy pazar günü katıldığı görüşmelerde Avrupa'daki liderlerden güçlü destek aldı. Zelenskiy, İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı Ukrayna konulu zirveye katıldı. Zelenskiy sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, zirvede, Ukrayna halkına ve ülkesine yönelik güçlü destek hissettiğini ve Londra'daki zirvenin Ukrayna'ya ve Avrupa'nın ortak geleceğine adandığını söyledi. Zelenskiy, Londra'da, ülkesine güvenlik garantilerinin verildiğini ve adil bir barışın sağlanması yönünde görüşmeler yapıldığını aktardı.

Uzmanlar, barış görüşmeleri hız kazanırsa, yaptırımlara gerek kalmadan arzın istikrarlı hale gelebileceğini ve fiyatların daha fazla düşebileceğini öngörüyor. Mevcut durumda, jeopolitik gerilimlere rağmen piyasalardaki arz fazlası petrol fiyatlarının düşüşünü destekliyor.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Meksika ve Kanada'ya yönelik yaptırımların 4 Mart'ta planlandığı gibi yürürlüğe gireceğini duyurmuştu. Ayrıca Çin'e de yüzde 10'luk ek tarife uygulanacağını ifade eden Trump, karşılıklı tarife için 2 Nisan tarihinin geçerli olmaya devam edeceğini duyurmuştu.

Uzmanlar, bu tarifelerin kısa vadede ekonomik büyümeyi yavaşlatarak enerji talebini zayıflatacağını ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturacağını öngörürken, uzun vadede küresel büyümeyi olumsuz etkileyerek enflasyonu yeniden alevlendirebilecek bir ticaret savaşına yol açabileceğini ve bunun petrol fiyatlarını yükseltebileceğini belirtiyor.

Öte yandan, dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de artan ekonomik hareketlilik petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtladı. Çin'in resmi verilerine göre, ülkenin imalat faaliyetleri şubatta son üç ayın en hızlı büyümesini kaydetti. Yeni siparişler ve artan alımların üretimde sağlam bir yükselişe neden olduğu belirtilirken, Çin'in 5 Mart'ta başlayacak yıllık parlamento toplantısında ekonomik toparlanmayı desteklemek için atacağı adımlar yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Uzmanlar, Çin'in NBS İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) hafta sonu yeniden genişleme bölgesine geçtiğini ve bunun petrol fiyatlarını yukarı çeken faktörlerden biri olabileceğini öngörüyor. Ancak ABD'nin Çin'e yönelik yeni bir tarife dalgası başlatmasının ülkenin ekonomik görünümünü olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 74,45 doların direnç, 71,88 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: RSS