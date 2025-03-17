Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 70,66 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 70,42 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 70,24 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 70,66 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,32 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD ve Yemen arasında karşılıklı saldırıların devam etmesi ve dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de iç tüketimi artırmaya yönelik atılan adımların enerji talebini de yükselteceğine dair beklentilerin güçlenmesiyle yukarı yönlü desteklendi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin, ele geçirdikleri İsrail gemisi "Galaxy Leader"ın komuta kabinine iki hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Bu gelişme, Kızıldeniz'de deniz ticaretinin aksayabileceği endişelerini yeniden gündeme getirdi.

Uzmanlar, ABD'nin Yemen'e yönelik operasyonlarını genişletmesinin ve Husilerin İsrail gemilerine yönelik tehditlerini sürdürmesinin, kritik ticaret yollarında ek güvenlik riski yarattığını belirtiyor. Yemen'deki çatışmaların şiddetlenmesi, dünyanın en önemli enerji koridorlarından biri olan Kızıldeniz'de sevkiyatların sekteye uğrama ihtimalini artırıyor. Bu durum, arz endişeleri nedeniyle petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketliliğe yol açıyor.

Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef alması küresel petrol arzı üzerinde baskıya neden oluyor. Bu bölge, dünya deniz ticaretinin yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor.

Aynı zamanda, Çin ekonomisinde, ABD tarifeleri, yerel yönetimlerin borç riski ve gayrimenkul sektöründeki düşüş olaylarının yanı sıra hükümetin bankaları kişisel tüketim kredileri vermeye teşvik edeceği ve iç tüketimi artırmaya yönelik adımlar atacağı haberleri öne çıkıyor.

Çin, vatandaşların gelirlerini artırmak, mali yükleri azaltmak ve yeni teknoloji alanlarında büyümeyi teşvik etmek için geniş kapsamlı önlemler açıkladı. Uzmanlar, bu adımların başarılı olması durumunda, özellikle otomotiv ve teknoloji gibi sektörlerde artan enerji talebinin petrol piyasalarını destekleyebileceğini belirtiyor.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de iç tüketimin artması, enerji talebinin yükseleceğine dair beklentileri güçlendirerek petrol fiyatlarını yukarı çekti. Piyasa oyuncuları, Çin'in sanayi üretimi ve perakende satış verilerini yakından takip ederek küresel büyüme sinyallerini değerlendirmeye devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 71,85 doların direnç, 67,59 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.