Bostancı ve Gazimağusa’da bu sabah iki trafik kazası meydana geldi. Bostancı'da yayaya çarpan araç sürücüsü tutuklandı.

Bostancı’da saat 07.30 sıralarında Emine Gökçeren (K-65) yönetimindeki DP 398 plakalı salon araç, güney istikametine doğru seyrederken dikkatsizliği sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Güllü Güler’e (K-46) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde ilerleyen araç, yolun solunda park halinde bulunan MH 534 plakalı salon aracın sağ arka kısmına da çarptı.

Kazada yaralanan yaya Güllü Güler, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alınırken, araç sürücüsü Emine Gökçeren tutuklandı.

- Gazimağusa’da maddi hasarlı kaza

Gazimağusa–İskele Anayolu üzerinde saat 09.00 sıralarında ise Hasan İmre (E-20) yönetimindeki ZG 169 plakalı salon araç ile Ötüken Çemberi’ne yaklaştığı sırada önünde seyreden Sanaullah Khan’ın (E-39) kullandığı AA071H plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Kazalala ilgili soruşturma devam ediyor.