Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kaybederek 10.628,63 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,23 puan azalırken, toplam işlem hacmi 116,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,48 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,52 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, ABD hükümetinin yeniden açılması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine dair haber akışı fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, BIST 100 endeksi günü satıcılı bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azalışla 164 bin 306 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 7 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 449 milyon dolar artarak 185 milyar 47 milyon dolara yükseldi. KKM bakiyesi ise aynı dönemde 93,8 milyar liraya gerileyerek 100 milyar liranın altına düştü.

Analistler yarın yurt içinde piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise Çin'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve işsizlik oranının, Avro Bölgesinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.400 seviyeleri destek, 10.700 ve 10.800 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

(AA/MER/TUĞ)