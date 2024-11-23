Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail ve Filistinli sivil toplum örgütlerinin Lefkoşa Rum Kesimi’nde düzenlediği etkinlikte konuşma yapmak amacıyla bugün Güney Kıbrıs’a gitti.

Haravgi gazetesi, Borrell’in, sivil toplum örgütlerinin bağımsız bir Filistin devleti kurulması için Orta Doğu’da mutabık kalınan çözümü teşvik etmek amacıyla başlattığı ve “Cenevre Girişimi” olarak da bilinen “İsrail ve Filistin İçin İki Devletli Koalisyon” etkinliğinde ana konuşmacı olduğunu yazdı.

Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya dayandırılan habere göre, Borell'in, Gazze Şeridi’nde devam eden felaket durum ve Lübnan’daki askeri tırmanışın ortasında yaptığı bu ziyaretin, bölgedeki ortaklarla Gazze ve Lübnan’da sürdürülebilir bir ateşkes ve iki devletli çözüme dayalı daha uzun vadeli bir sürece doğru atılabilecek olası adımlarla ilgili görüşmeleri sürdürme fırsatı sunduğu belirtildi.