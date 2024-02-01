Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında, Bakanlık tarafından devlet kefareti ile üstlenilen borçların faiz oranlarının belirlenmesine ilişkin protokol imzalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda imzalanan protokole, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile Maliye Bakanı Özdemir Berova imza koydu.

Çalışma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, protokole göre Türk lirası cinsi borç senetlerine uygulanacak faiz oranlarının %42, Amerikan doları cinsi borç senetlerine uygulanacak faiz oranlarının da %4 üzerinden 2024 yılı sonuna kadar yenilenmesi konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.