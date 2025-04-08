BÖLGENİN BÜYÜK ENGİNAR FESTİVALİ 12-13 NİSANDA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Ergün Yahat

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Mormenekşe Enginar Festivali’nin bu yıl 13’üncüsü 12-13 Nisan tarihlerinde Enginarın Gerçek Festivali sloganı ile düzenlenecek.

Mormenekşe Enginar Festivali Komitesi tarafından bugün Gazimağusada City Mall'da basına yapılan açıklamada Festivalin bu yılda dolu dolu programlarla geçeceğini 13 Nisan Pazar günü ise Eko gün olarak sabahtan itibaren stantların açık olacağını aktaran komite üyeleri hazırlıklarımızı sürdürmekteyiz.

Takdir edersiniz ki herhangi bir belediyenin ve kuruluşun ana veya büyük sponsorluğunu yapmadığı festivallerin gerçekleşmesi oldukça zordur denildi. Açıklamada, “Fakat bizler kurduğumuz festival komitesi ile yaklaşık 3 aydır gece gündüz çalışmakta ve bir taraftan festivalin yapılabilmesi için gerekli maddi kaynağı sağlamaya çalışmakta, diğer bir taraftan ise festival etkinliklerini oluşturmaya çalışmaktayız. Bu yıl yapacağımız festivalin yine oldukça renkli ve dolu dolu geçeceğine inanıyoruz” ifadeleri kullanıldı. Komiteden yapılan açıklamada, “Festivalimizin ana felsefelerinden biri olan Kıbrıs kültürü bu yıl bizim yine üzerinde durduğumuz önemli bir konudur.

Bu bağlamda 2 günlük süre içerisine, kültürel sergiler, etkinlikler ve yarışmalar sığdırdık. Bununla beraber kültürel stantlar, sportif etkinlikler, enginar eko günü ve çocuk şenliği festivalimizin önemli etkinlikleri arasında yer alacaktır” denildi. Festival programına yönelik detaylar ise Komite tarafından şöyle aktarıldı. “Festivalimizden kısaca söz edecek olursak ilk olarak kortej yürüyüşü, Mehmetali Ergazi anısına yastık koşusu ve köyümüzün simgelerinden olan korsan kulesine “Dilek Ağacı” yürüyüşü gerçekleşecektir. Açılıştan sonra “Ümran Hoca Hanımın Lamba Işığında Civisil”, “Sabun Kokulu Eller”, “Mormenekşe İlkokulu öğrencilerinin “Hayalimdeki Mormenekşe” ve Nazime Balses’in “Gülcemalim” sergileri açılışı yapılacaktır.

Konuşmalardan sonra ise halk dansları gösterileri ve yerel sanatçımız Arda Gündüz konseri ile ilk gece etkinliklerimiz sona erecektir. Festivalimizin ikinci gününde bir marka haline gelen ve bu yıl yakın zamanda kaybettiğimiz Kemaliye Parlan anısına yapacağımız enginar yemekleri yarışması, bu yıl yine üzerinde yine önemle durduğumuz Enginar eko günümüz, Çocuk şenliği, Önder Gülkan anısına minikler futbol turnuvası, Hüseyin Özyaşar anısına tavla turnuvası, Emine Mustafa Ergazi anısına Lefkara El İşi yarışması, İzber Tarman konseri, Şampiyon Melekler Uçurtma Şenliği, ödül töreni ve festivalimizin final etkinliği olarak Türkiye’nin ünlü gruplarından “YENİ TÜRKÜ” konseri yer alacaktır. Bununla beraber festival boyunca tüm kültürel standtlarımız açık olacaktır.”