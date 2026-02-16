Boğazköy’de, dün gece meydana gelen trafik kazasında bir araç alev aldı, sürücü ise yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, sürücü Besim Piro (E-20), yönetimindeki YY 420 plakalı araçla seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada yaralanan araç sürücüsü, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.
Çarpmanın etkisiyle elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu aracın bagajı, elektrik ve plastik aksamları, iç döşemesi, koltukları, tavanı ve arka kısmı yandı.
Yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.