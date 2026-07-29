Boğazköy-Gönyeli ana yolunda, dün meydana gelen ölümlü trafik kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, kullanımındaki araçta uyuşturucu bulunan sürücünün ülkede izinsiz ikamet ettiği de tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, sürücü J.P.A’nın (E-22) kullanımındaki kazaya methaldar araçta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 0.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Ayrıca bahse konu şahsın yapılan muhaceret kontrolünde ise, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ülkede ikamet izinsiz olarak kaldığı da tespit edildi.

- Dağyolu bölgesinde tespit edilmişti

Kazada MP 773 plakalı aracın çarpması sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Hasan Düzgen (E-39) olay yerinde yaşamını yitirmiş, Rasul Jorayev (E-27) ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Trafik kazası sonrasında, olay yerinden yaya olarak ayrılan MP 773 plakalı araç sürücüsü, Dağyolu bölgesinde tespit edilerek tutuklanmıştı.