İş Kadınları Derneği (İKD), bu yıl Telsim ana sponsorluğunda 15'incisi düzenlenecek "Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni" kapsamında paydaş kurum ziyaretlerini sürdürüyor.

İş Kadınları Derneği Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı ve yönetim kurulu üyeleri, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı (KTSO) ziyaret ederek konuyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası'ndan verilen bilgiye göre, İKD heyetini KTSO Asbaşkanı Sercan Görgüner Bahçeci, KTSO Genel Sekreteri Erçin Tekakpınar ve KTSO Yönetim Kurulu Danışmanı Belgin Özoğul karşıladı.

-Bozkırlı: “Paydaş ziyaretleri değerlendirme sürecini güçlendiriyor”

Ziyarette konuşan İKD Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı, paydaş kurumlarla gerçekleştirilen görüşmelerde ödül kategorilerine ilişkin değerlendirme süreçlerinin ele alındığını belirtti.

Kadın girişimciliğinin desteklenmesi, iş dünyasında kadınların daha güçlü temsil edilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunulduğunu söyleyen Bozkırlı, ödül töreninin organizasyonuna ilişkin protokol ve hazırlık sürecinin de paylaşıldığını ifade etti.

"Yılın Kadın Girişimcileri" ödül töreninin ülkede kadın girişimciliğini teşvik eden ve başarı hikâyelerini görünür kılan önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayan Bozkırlı, Telsim’in ana sponsorluğunda yürütülen süreçte iş dünyasının köklü kurumlarıyla gerçekleştirilen iş birliğinin değerlendirme sürecine güç kattığını belirtti.

Bozkırlı, ödül töreni öncesinde paydaş ziyaretleri ve değerlendirme çalışmalarının devam edeceğini de kaydetti.

-Bahçeci: “Kadın girişimcilerin yanında olmaya devam edeceğiz”

KTSO Asbaşkanı Sercan Görgüner Bahçeci, İş Kadınları Derneği'nin kurucu üyeleri arasında da yer aldığını belirterek, bundan gurur duyduğunu ifade etti.

İş Kadınları Derneği'nin kuruluşundan bu yana kadın girişimciliğinin gelişmesi ve kadınların ekonomik yaşamda daha güçlü yer alması için önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Bahçeci, emeği geçen tüm başkanları, yönetim kurulu üyelerini ve dernek üyelerini kutladı.

Her yıl Telsim sponsorluğunda düzenlenen "Yılın Kadın Girişimcileri Ödülleri"nin artık ülkenin en saygın girişimcilik platformlarından biri haline geldiğini ifade eden Bahçeci, organizasyonun başarı hikâyelerini görünür kılmasının yanı sıra yeni nesil kadın girişimcilere de ilham verdiğini söyledi.

KTSO'nun organizasyonda jüri üyesi olarak yer almasının kurumlar arasındaki güçlü iş birliğinin ve ortak vizyonun bir göstergesi olduğunu kaydeden Bahçeci, üretim, sanayi ve girişimcilik ekseninde yürütülen ortak çalışmaların önemine dikkat çekti.

Kadınların ekonomiye sunduğu katkının ülkenin geleceği açısından büyük değer taşıdığını vurgulayan Bahçeci, kadın girişimcilerin üretim, ihracat, yenilikçilik ve istihdama sağladığı katkının ekonomik kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Bahçeci, Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak kadın girişimcilerin desteklenmesini, sanayide daha güçlü temsil edilmelerini ve yeni yatırım alanlarında daha etkin rol almalarını stratejik öncelikler arasında gördüklerini ifade etti.

Bahçeci, İş Kadınları Derneği ile ortak projeler geliştirmeye ve ülke ekonomisine birlikte katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.