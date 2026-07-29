Kamalı Haber

Lefkoşa’da yayaya çarparak ağır yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan zanlı F.C.D. mahkemeye çıkarıldı.

Yayaya Kavşak Yakınında Çarptı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ercan Ateş olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 18.00 sıralarında, Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde yönetimindeki yolcu minibüsü ile doğu istikametine doğru seyrettiği esnada İhsan Güven Sokak kavşağına yaklaştığı sırada dikkatsizliği sonucu, o esnada yolu güney istikametinden kuzey istikametine doğru yaya olarak geçmeye çalışan M.Y.'ye çarptığını söyledi.

Yaya Müşahede Altına Alındı

Polis, ağır şekilde yaralanan yayanın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındığını, zanlının ise tutuklandığını kaydetti.

Kamera Görüntüleri İncelenecek

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Mahkemeden 2 Gün Tutukluluk Kararı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.