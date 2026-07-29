Polis, önceki gün meydana gelen iki ani ölümle ilgili otopsi sonuçlarını açıkladı.

Polis basın bültenine göre, önceki gün Alsancak’ta denizde boğulma tehlikesi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rana Selek’in (K-74) otopsisinde, ölüm sebebinin “Metastatik akciğer kanseri, suda boğulma ve asfiksi” olduğu belirlendi.

Çayırova-Bafra köyleri arasındaki bir inşaatta, arkadaşlarıyla birlikte çay içtiği sırada aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yaşamını yitiren Muhammad Nazeer’in (E-45) otopsisinde ise, ölüm sebebinin “Kalp damar hastalığı” olduğu tespit edildi.

Polisin her iki olayla ilgili soruşturması sürüyor.