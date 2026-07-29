Dikmen’de Cemsa Evleri’nin yakınındaki bir arazide, ihmalle yangına neden olan üç kişi aleyhine yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün meydana gelen yangında yaklaşık 15 dönüm tepelik alandaki kuru otlar, 20 adet alıç ağacıyla 5 dönüm anız yanarak zarar gördü.

Yürütülen soruşturmada, bir şirkette çalışan I.H.(E-31), A.M.(E-22) ve M.S’nin (E-44) kaynak makinesiyle tarlada demir işi yaparken gerekli tedbiri almadığı ve kuru otları tutuşturduğu tespit edildi.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.