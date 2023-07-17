Sahnelerin sevilen sanatçılarından Ezgi Özcan'ın Mevzu isimli single çalışması gerek Bodrum gecelerinde gerekse Kıbrıs'ta büyük beğeni aldı.

Bodrum ve Kuzey Kıbrıs sahnelerinin sevilen sesi Ezgi Özcan 2023 yazına damga vuracak bir single ile bayrama damgası vurmuştu.

Kıpır kıpır yaz şarkısı olan 'mevzu' adlı şarkı sözleri ile ve künyesi ile dikkat çekti.

Kayıtlarının Hazel Stüdyoda yapıldığı şarkı bayramdan iki gün önce yayınlandı ve büyük beğeni topladı.

Gülşen, Berksan, Tan Taşçı gibi isimlerle çalışan ünlü aranjör Atınç Tombak imzalı projenin klip yönetmeliğini Adem Doğan üstlendi

Akademik kariyeri ve O Ses Türkiye macerası ile bilinen sanatçı daha önce Joker, Çok Sevmiştim, Addiction, Tamam mı, Bodrum ve Darmaduman isimli teklileri ile gündeme gelmişti

Haftanın iki günü Kuzey Kıbrıs üç günü Bodrum sahnelerinde yer alan sanatçı MEVZU adlı şarkısı ile akım yarattı

Mevzu var dediler geldik, mevzuya gel, mevzu derin, mevzu büyük ve Allahım sen mevzuyu biliyorsun etiketleri ile sosyal medyada paylaşılan şarkı düğün, nişan, kına gibi kutlamaların tercih edilen şarkısı oldu

Ünlü isimlerin ve YouTuber fenomenlerin hikayelerinde paylaştığı Mevzu çok ses getirecek gibi görünüyor

Sosyal medya paylaşımları, iddialı kostümleri, repertuarı ve güçlü sesi ile Kuzey Kıbrıs sahnelerinin en çok konuşulan ismi olan Ezgi Özcan önümüzdeki günlerde başlayacağı projeleri ve yeni sürprizleri ilk kez Quality Dergisine açıkladı.

Gözüme Görünme, Bilmece, Outlet, Git Şimdi isimli dört yeni şarkısının da stüdyo kayıtlarının bittiğini müjdeleyen başarılı sanatçı 2023 bitmeden dört yeni tekli daha geliyor açıklamasını yaptı

Sosyal medya hesabında 'ne iç mimarlık bitirdiğim gün ne de doktora bitirip akademisyen olduğum gün böyle bir heyecan yaşamamıştım. Hayat doğru zaman doğru yer ve doğru kişilerle doğru değerlendirmeniz gereken bir senaryo benim en iyi rolüm sahne sevdiğiniz işi yapıp zamanı doğru değerlendirin mevzu bu' sözlerini paylaşan sanatçı yaz boyunca Bodrum ve Kıbrıs sahnelerinde olmaya devam edecek