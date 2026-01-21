Ünlü şarkıcı Tarkan, 7 yıl aradan sonra İstanbul'da sevenleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Megastar, konser serisinin üçüncü gecesinde Volkswagen Arena'da unutulmaz anlar yaşattı.

Sosyal Medya

Demet Akalın, Tuba Ünsal, Çağlar Ertuğrul, Burak Deniz, Birce Akalay, Salih Bademci ve eşi İmer Özgün, Lizge Cömert, Giray Altınok ve eşi Cansu Diktaş Altınok gibi birbirinden ünlü isimlerin de katıldığı konserde Cem Yılmaz sürprizi yaşandı.

Sosyal Medya

SÜRPRİZ DÜET

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yakın arkadaşı Tarkan ile birlikte sahneye çıktı. Birlikte Tarkan'ın “Kuzu Kuzu” adlı şarkısını seslendiren ikili, danslarıyla geceye damga vurdu.