Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 117 ülke, çatışmalarda insani yardım çalışanı ve BM personelinin korunması için çağrıda bulundu.

İsviçre'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Pascale Baeriswyl, 117 üye ülke adına açıklama yaptı.

Açıklama öncesinde basın toplantısı alanında 14 sandalye sergilendi. Sandalyeler üzerinde "Savaşın da sınırları var" mesajı yer aldı.

Baeriswyl, İsviçre tarafından 75 yıl önce hediye edilen sandalyelerin "görevi" sembolize ettiğine işaret ederek, "BM Güvenlik Konseyinin uluslararası barışı ve güvenliği koruma görevini temsil ediyorlar." dedi.

Üye ülkeler adına konuştuğunu belirten Baeriswyl, bugün dünya genelinde 120'den fazla çatışma bulunduğuna dikkati çekti.

İnsani yardım ihtiyaçlarının artışta olduğunu kaydeden Baeriswyl, "Aynı zamanda insani yardım ve BM personeline yönelik şiddet de artışta." diye konuştu.

Baeriswyl, bunun kabul edilemez olduğunun altını çizerek, 2023 yılında 500 insani yardım çalışanının öldürüldüğünü, yaralandığını, gözaltına alındığını ya da kaçırıldığını bildirdi.

Bu yılki gelişmelerin ise çok daha "alarm verici" olduğunun altını çizen Baeriswyl, "Gazze ve Batı Şeria, insani yardım çalışanı olmak için dünyanın en tehlikeli yerleri. Bu yıl başından beri 150 insani yardım çalışanı buralarda öldürüldü." ifadesini kullandı.

Baeriswyl, en fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğü diğer yerleri ise Sudan, Ukrayna, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Güney Sudan olarak sıraladı.

Kaybedecek zaman olmadığının altını çizen Baeriswyl, 116 ülkenin taleplerini şu şekilde sıraladı:

"İnsani yardım personeline ve BM personeline ulusal ve yerel olarak işe alınan personel dahil olmak üzere, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerimiz doğrultusunda saygı göstermek ve onları korumak, uluslararası insancıl hukukun gereklilikleri doğrultusunda, yardıma muhtaç tüm sivillere tam, güvenli, hızlı ve engelsiz insani erişimi sağlamak ve kolaylaştırmak, BM ve insani yardım personelinin güvenliği ve emniyetini tehlikeye atan ve uluslararası hukuku ihlal edenleri sorumlu tutmak."

Baeriswyl, bu konuda kararlı bir tutum sergilemeye devam edeceklerini belirterek, siviller ve sivillere yardım edenlerin hedef olmadığını vurguladı.