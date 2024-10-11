BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Fransa'nın talebi üzerine Lübnan'daki gelişmeleri ele almak üzere oturum düzenlendi.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, "Topluca şiddeti ve akan kanı durduramamamız kahredici." dedi.

DiCarlo, "İsrail'in Lübnan'ı bombalamayı sonlandırmasını ve ülkedeki kara kuvvetlerini çekmesini istiyoruz." diye konuştu.

Aynı zamanda Hizbullah ve diğer devlet dışı aktörlerin İsrail'e roket ve füze atışını durdurması gerektiğini ifade eden DiCarlo, Lübnan'da durumun giderek daha alarm verici bir hal aldığını belirtti.

DiCarlo, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde "kara operasyonlarının" ardından Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çatışmanın yoğunlaştığını kaydetti. İnsani durumun da kötüleştiğini belirten DiCarlo, Lübnan'da sadece 1 haftada 300 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

DiCarlo, Lübnan'daki sağlık sektörünün de büyük baskı altında olduğuna işaret ederek, bölgenin topyekun savaşın eşiğinde olduğunu belirtti.

- "Taraflar diplomatik seçenekleri değerlendirmeli"

"Taraflar, başuçlarındaki silahları değil kendilerine sunulan diplomatik seçenekleri değerlendirmeli." diyen DiCarlo, hem Lübnan'ın hem de İsrail'in toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

DiCarlo, siviller, sivil altyapılar, insani yardım personeli, sağlık çalışanları, gazeteciler ve BM personelinin hedef alınmaması gerektiğini vurguladı.

BM Genel Sekreter Yardımcısı, "Şimdi bu şiddet sarmalını geri çevirme ve İsrail, Lübnan ve tüm bölgeyi felaketin eşiğinden çevirme zamanı." dedi.

-Lübnan’dan BMGK’ya İsrail'in işgalini durdurma çağrısı

Lübnan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Hadi Hachem, BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail'in Lübnan'ı işgalini derhal durdurması için harekete geçme çağrısında bulundu.

Hachem, Lübnan'daki gelişmeleri ele almak üzere toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

İsrail'in uluslararası hukuku ve BM Şartı’nı ihlal ederek Lübnan’ı işgal etmeye çalıştığını belirten Hachem, BM Güvenlik Konseyi’ni İsrail’in işgalini kınayarak derhal durdurması ve uluslararası alanda tanınan sınırlarına çekilmesini sağlaması için karar alması çağrısında bulundu.

Hachem, İsrail’in işgal saldırılarına karşı şu ana kadar diplomatik çabaların başarısız olduğunu ifade ederek, "İsrailli öldürme, yıkım ve yerinden etme makinesi, Lübnanlı sivilleri öldürmeye ve Lübnan nüfusunun dörtte birini yerinden etmeye devam ediyor." dedi.

İsrail'in Lübnan’da "sınırlı operasyon" yaptığı iddialarını da eleştiren Hachem, "Merak ediyoruz, Lübnan'da hayati altyapıların, ahşap ve kültürel tarihi arkeolojik alanların hedef alınmasının askeri faydası nedir? Yine soruyoruz, niye gazeteciler, yardım görevlileri ve sağlık personeli hedef alınıyor?" diye konuştu.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Amir Said İravani de oturumda yaptığı konuşmada, dünyanın en kötü şöhretli terörist rejiminin Lübnan'da savaş suçu işlediğini belirterek, ABD ve bazı batılı devletlerin İsrail'in Filistin ve Lübnan halkına karşı soykırımsal savaşına olanak tanıyan suç ortaklığını da kınadıklarını kaydetti.

İravani, "İsrail artık uluslararası barış ve güvenlik için ciddi bir tehdittir. Devam eden saldırgan terör eylemleri tüm bölgeyi topyekün savaşa sürüklemektedir." uyarısında bulundu.