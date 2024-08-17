BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Wennesland'ın Kudüs'te olduğunu belirten Haq, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarıyla ilgili BM Koordinatörü'nün, "Bu kabusun sona ermesi uzun zamandır bekleniyor." dediğini aktardı.

Haq, "Tor Wennesland, tüm tarafları sivillerin korunmasına öncelik vermeye, Gazze'de ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşma yapmaya ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararına uygun olarak hükümlerini gecikmeden veya koşulsuz olarak uygulamaya çağırdı." diye konuştu.

Sözcü Yardımcısı, Wennesland'ın, ABD, Mısır ve Katar liderlerinin "arabulucu olarak gösterdiği ısrardan" ve her iki tarafa yaptıkları ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması çağrılarından "cesaret aldığını" ifade etti.

Haq, ayrıca, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Gazze'deki çocuk felci virüsünü önlemek için acil aşı kampanyası çağrısını hatırlatarak, Dünya Sağlık Örgütünün muhtemelen ağustos sonu veya eylül başında başlayacak şekilde "iki aşamalı bir kampanya" yürütmeyi planladığını kaydetti.

- İsrail'in yeni "tahliye emri", Gazze'deki "insani bölge" alanını yüzde 11 daha daralttı

Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Haq, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) verilerine dayanarak, İsrail ordusunun bu sabah verdiği yeni "tahliye emriyle", Gazze'de belirlenen "insani bölge" alanının yüzde 11 daha daraldığı bilgisini paylaştı.

Haq, İsrail'in son "tahliye emrinden", Deyr el-Belah, Han Yunus ve El-Mevasi'nin bazı kısımlarında yaşayan tahmini 170 bin kişinin etkilendiğini belirtti.

Sözcü Yardımcısı Haq, İsrail'in, Han Yunus ve Gazze'nin kuzeyinde sadece ağustos ayı içinde 10 binlerce insanı etkileyen "8 tahliye emri" verdiğinin altını çizdi.

İsrail ordusu, zorla yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinliyi sıkıştırdığı ve "insani bölge" olduğunu iddia ettiği El-Mevasi'nin bazı kısımlarına saldırı başlatacağını duyurarak buraların boşaltılmasını istemişti.

- İsrail, Gazze'de zorunlu göçü sistematik bir silah olarak kullanıyor

İsrail, 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı "tahliye" kararlarıyla Gazze'de yaşayan Filistinlileri sürekli olarak göçe zorluyor.

BM verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldı.

Gazze'de oradan oraya savurulan Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle zor günler geçiriyor.

BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalıyor.