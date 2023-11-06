Birleşmiş Milletler’in Filistin Topraklarındaki İnsan Hakları Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze Şeridi’ndeki sağlık sisteminin tamamen çökmesinin yaşanan felaketin boyutlarını ortaya koyduğunu söyledi.

Katar merkezli Al Jazeera kanalına konuşan Albanese, İsrail'in, başka bir ülkeyle değil, işgal altındaki topraklarda yaşayan bir halkla savaştığını ifade etti.

Albanese, Gazze Şeridi’ndeki sağlık sisteminin tamamen çökmesinin yaşanan felaketin boyutlarını ortaya koyduğunu kaydetti.

Albanes, New York'taki BM Genel Merkezi'nde 25 Ekim’de yaptığı basın toplantısında, "Travma ve yıkım tarif edilemez. Gazze halkının şu anda içinde bulunduğu cehennem, tüm BM üyesi ülkeler üzerinde, özellikle de bunu durdurma gücüne sahip olan ve bunu yapmayanlar için bir lekedir." ifadelerini kullanmıştı.

-İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da 1 İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 151 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 60 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.